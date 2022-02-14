Пекин, 14 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признаёт решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, но разочаровано им. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 14 февраля.

Wada-ama.org WADA. Расследования

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«WADA признаёт решение CAS, подтверждающее снятие отстранения фигуристки Камилы Валиевой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что WADA подавало апелляцию, основываясь на том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), отменив отстранение Валиевой, действовало не в соответствии с правилами и кодексом WADA.

«В связи с этим WADA разочаровано решением CAS», — заключили в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отклонил апелляции WADA, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) и допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях на Играх в Пекине.