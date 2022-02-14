Нижний Новгород, 14 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1130 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 242 456 человек на утро 14 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Пресс-служба комздрава СПб Врачи в «красной зоне»

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 300 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 310 180 случаев заражения коронавирусом, из них 4820 — за минувшие сутки. 10 793 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 13 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 14 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 11 февраля с начала пандемии провели 5 272 159 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 1100,0 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

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