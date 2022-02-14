Луганск, , 11:54 — REGNUM В районе населенного пункта Новотошковское, который находится под контролем Киева и расположен около линии соприкосновения в Донбассе, обнаружено 12 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Боевая машина пехоты БМП-2 Андрей Репин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«В районе населенного пункта Новотошковское зафиксировано нахождение ротной тактической группы из состава механизированного батальона 17-й танковой бригады (ВСУ — ред.) в количестве 12 единиц БМП, прибывшей на усиление 57-й механизированной бригады», — сказал он.

Кроме того, Филипоненко уточнил, что в районе находящегося под контролем властей Украины города Краматорск ведутся практические занятия по ведению боевых действий в городе ночью.

При этом официальный представитель НМ ЛНР добавил, что командованием ВСУ на базе 1129 зенитно-ракетного полка в населенного пункта Белая церковь в спешном порядке осуществляется формирование подразделения ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК «Стингер» и которых будут обучать инструкторы из Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что британские инструкторы отрабатывают в Донбассе с военными ВСУ стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW, ранее поставленных Британией Украине.