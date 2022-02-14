Луганск, 14 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Новотошковское, который находится под контролем Киева и расположен около линии соприкосновения в Донбассе, обнаружено 12 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Андрей Репин ИА REGNUM Боевая машина пехоты БМП-2

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«В районе населенного пункта Новотошковское зафиксировано нахождение ротной тактической группы из состава механизированного батальона 17-й танковой бригады (ВСУ — ред.) в количестве 12 единиц БМП, прибывшей на усиление 57-й механизированной бригады», — сказал он.

Кроме того, Филипоненко уточнил, что в районе находящегося под контролем властей Украины города Краматорск ведутся практические занятия по ведению боевых действий в городе ночью.

При этом официальный представитель НМ ЛНР добавил, что командованием ВСУ на базе 1129 зенитно-ракетного полка в населенного пункта Белая церковь в спешном порядке осуществляется формирование подразделения ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК «Стингер» и которых будут обучать инструкторы из Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что британские инструкторы отрабатывают в Донбассе с военными ВСУ стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW, ранее поставленных Британией Украине.