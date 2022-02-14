Воронеж, 14 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 276 пациентов с коронавирусом, данные за сутки 14 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 13 февраля, сообщалось о госпитализации 225 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности в регионе за сутки подтверждено 5 421 случай заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 5 468 заразившихся. Выписан с выздоровлением за сутки 1321 пациент, скончались шесть человек с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 271 920 человек, выписаны 213 611. Скончались 7 420 пациентов.