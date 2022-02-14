Москва, 14 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Решение спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки Камилы Валиевой к дальнейшему участию в Олимпиаде говорит о том, что процедуры допинг-контроля были нарушены, причем не российской стороной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.

onacadan Олимпиада

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

"Обратите внимание, что Олимпийский комитет США выразил разочарование решением CAS. Это еще раз свидетельствует, что на спортивный арбитраж было оказано серьезное политическое давление», — рассуждает он.

По-прежнему не решена судьба золотых медалей в командном зачете, для этого будет подготовлено отдельное решение. Так что психологическое давление на команду по-прежнему оказывается, делает вывод депутат.

Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, сообщается в релизе Спортивного арбитражного суда (СAS).