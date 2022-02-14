Москва, , 11:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отношениях Москвы со странами Запада, заявил, что очень хотелось бы, чтобы слово «война» ушло из лексикона.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очень бы хотелось, чтобы так произошло», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Москва не получила прямых ответов по гарантиям безопасности.

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