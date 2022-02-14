Москва, 14 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отношениях Москвы со странами Запада, заявил, что очень хотелось бы, чтобы слово «война» ушло из лексикона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Очень бы хотелось, чтобы так произошло», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Москва не получила прямых ответов по гарантиям безопасности.

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