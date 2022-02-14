Москва, 14 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Украинские вооружённые силы проводят учения наступательного характера вблизи линии разграничения. Об этом 14 февраля заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Сейчас обстановка нормализовалась. Вчера были применены 120-е миномёты, на юге это порядка десяти мин», — заявил Басурин.

«Сама ситуация, конечно, очень сложная. Пока развитие идёт только по худшему сценарию. Допустим 53, 54 бригада, это которые направления Донецка — они проводили учения наступательного характера. Но самое интересное, что в этом непосредственно принимала участие артиллерия, которая поддерживала их при наступательных движениях», — указал он.