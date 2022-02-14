Луганск, , 11:43 — REGNUM Стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW, ранее поставленных Британией Украине, отрабатывают в Донбассе с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) британские инструкторы. Об этом 14 февраля рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вблизи населенного пункта Дмитровка (который находится под контролем Киева и расположен около линии соприкосновения — ред.) британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады (ВСУ — ред.) занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года», — отметил он.

Также Филипоненко указал, что в районе населённого пункта Новотошковское разведкой НМ ЛНР была обнаружена ротная тактическая группа из состава механизированного батальона 17-й танковой бригады ВСУ в количестве 12 единиц БМП, которые прибыли на усиление 57-й механизированной бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины за последние 24 часа четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).