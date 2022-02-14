Москва, 14 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 10 451 пациента с COVID-19, также было выявлено 180 456 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 14 313 965.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 683 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 340 931.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 333 044 человека вылечились от нового заболевания, 97 185 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 12 653 новых пациента с COVID-19.