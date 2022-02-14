Москва, , 11:33 — REGNUM Небольшое число каналов для диалога между Россией и Западом должны позволить сторонам найти взаимность. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США и Россия

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«Рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам все-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки», — сказал Песков.

Он уточнил, что такие развязки требуются «не для галочки», поскольку они должны означать «учёт наших интересов».