Москва, 14 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила прямых ответов по гарантиям безопасности.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

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По его словам, президент РФ Владимир Путин весьма последователен в своем подходе «к нашим, ну хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры».

«Он без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва по существу не получила от Соединенных Штатов ответа по гарантиям стратегической безопасности.

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