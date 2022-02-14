Донецк, 14 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние 24 часа четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние сутки, составило 10 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны районы поселка Александровка, а также сел Коминтерново и Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти республики ожидают провокаций со стороны Киева и готовятся к таковым.