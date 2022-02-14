Донецк, 14 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной республики (ДНР) ожидают провокаций со стороны Киева и готовятся к таковым. Об этом 14 февраля заявил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"Мы ждем провокации со стороны Украины и всячески к ним готовимся», — сказал Басурин.

Также замглавы НМ ДНР отметил, что в настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе развивается не по спокойному сценарию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщила финская газета Ilttalehti сообщила, что между Таллином и Хельсинки в настоящий момент находятся два минных тральщика ВМФ Германии на случай отражения якобы возможных военных операций со стороны России в отношении Финляндии или Эстонии.