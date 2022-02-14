Хабаровск, 14 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Врачи ковидного госпиталя в Хабаровске рассказали, как избежать разрыва лёгких после перенесённого коронавируса.

(сс) kalhh Легкие

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Применением дыхательных техник при реабилитации пациентов в стационаре практически с начала пандемии занимается врач ЛФК Александра Васильева на базе больницы имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого.

«Легкие пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сильно уязвимы к травматизации. Недавно произошел случай: пациент, выписавшийся из госпиталя домой, через пару дней вернулся, но уже в хирургическое отделение. Оказалось, пошёл утром чистить зубы, непроизвольно потянулся, набрал полную грудь воздуха, и услышал щелчок. Произошел разрыв лёгких или, его ещё называют, пневмоторакс.

Чтобы избежать таких последствий, нужно помнить, что после COVID-19 не следует вдыхать воздух сильно глубоко, только так, как комфортно. Если возникает кашель, то глубину вдоха нужно уменьшить», — рассказала врач изданию «Хабаровский край сегодня».

По словам эксперта, нужно работать над увеличением прочности лёгких — в госпитале внедрили щадящий вариант метода задержки дыхания Константина Бутейко.

«Следует задерживать дыхание на небольшое время, к примеру, три секунды, выдыхать через рот порционно не раздувая щек. Небольшой перерыв и новый подход. Постепенно время задержки дыхания требуется увеличивать по вашим ощущениям. Таким образом растягивается и сжимается легочная ткань, становясь эластичной и более прочной», — добавила Александра Васильева.

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