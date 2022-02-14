Ташкент, 14 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 322 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в субботу в стране выявили 439 носителей коронавируса.

«Количество случаев пневмонии также продолжает снижаться: в воскресенье — 61, в субботу — 76, в пятницу — 89», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в воскресенье отмечено три случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, в субботу и пятницу — по два случая.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 233,7 тысячи.