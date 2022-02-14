Пекин, 14 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Два хоккеиста сборной России не принимали участия в тренировке перед матчем ¼ финала на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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На тренировке отсутствовали вратарь Александр Самонов и нападающий Артур Каюмов.

Напомним, российские хоккеисты заняли первое место в группе на Олимпиаде, обыграв Швейцарию (1:0) и Данию (2:0) и уступив Чехии в овертайме (5:6).

Сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Дания — Латвия.