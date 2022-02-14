Таллин, 14 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас созвала в понедельник, 14 февраля, членов правительства на кабинетное совещание, целью заявлено обсуждение вопросов безопасности. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

Армия Эстонии

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Отмечается, что членам правительства будет представлен обзор последних событий на границах Украины. Также будет обсуждаться готовность Эстонии на случай военного нападения России на Украину.

По словам директора по координации безопасности и национальной обороны Государственной канцелярии Индрека Сирпа, эстонское государство давно следит за развитием событий у границ Украины и ведет тесный обмен информацией со своими союзниками по НАТО.

«Поскольку в последние дни ситуация обострилась, мы дадим членам правительства обновленный обзор угрозы нападения России на Украину», — сказал он. Сирп убежден, что «Россия мобилизовала достаточно боеспособных сил на границах Украины и в Белоруссии, чтобы начать широкомасштабные боевые действия против Украины».

Он добавил, что в этих обстоятельствах прямой военной угрозы для Эстонии нет, но усиление военной активности России вокруг Украине будет иметь последствия для всей Европы, в том числе и для Эстонии.