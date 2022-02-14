Париж, 14 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Ситуацию вблизи украинских границ по-разному интерпретируют власти Франции и США. В Париже не считают, что Россия намерена напасть на Украину, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейским дворце.

Kremlin.ru Елисейский дворец

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Собеседник издания отметил, что Елисейский дворец более осторожен в оценке ситуации, тогда как в Белом доме на протяжении почти двух месяцев говорят о том, что агрессия против Украины неизбежна.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — заявил источник, комментируя беседу президентов России и Франции по телефону 12 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Москву, чтобы обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным пути деэскалации украинского кризиса. Затем, 12 февраля, лидеры 1 час 40 минут говорили по телефону.

Читайте также: Франция пока не просит сограждан покинуть Украину