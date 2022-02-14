Таллин, 14 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Между Таллином и Хельсинки в настоящий момент находятся два минных тральщика ВМФ Германии на случай отражения военных операций со стороны России в отношении Финляндии или Эстонии. Об этом сообщила финская газета Ilttalehti.

Финский залив

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При необходимости миноносцы FGS Fulda и FGS Datteln также смогут закрыть вход в Финский залив при помощи минных полей, отмечает издание. Оба тральщика изготовлены из немагнитной стали и способны как ставить морские мины, так и расчищать от мин морские пути.

Издание ссылается на военные источники, согласно которым у Финляндии, Эстонии и НАТО есть общий план защиты северного и южного побережья Финского залива в условиях войны или кризиса. Для этой цели Финляндия направила своего офицера связи в штаб-квартиру НАТО в регионе Балтийского моря в Польше.

Как отмечает финское издание, еще до Второй мировой войны у Финляндии и Эстонии был совместный операционный план по контролю за всем судоходством в Финском заливе. Установка мин по-прежнему остается основным способом блокировки Финского залива и предотвращения российских военных операций, например, в отношении Аландских островов, Финляндии или Эстонии.