Пекин, , 10:55 — REGNUM Посольство Китая на Украине осуществляет свою работу в обычном режиме, при этом власти КНР внимательно наблюдают за ситуацией в этой стране. Об этом 14 февраля сообщил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

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«Китайская сторона внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме», — сказал он в ответ на вопрос о том, намерена ли китайская сторона эвакуировать своих дипломатов с украинской территории, как это ранее сделал Вашингтон.

Также Вэньбинь отметил, что МИД Китая находится в тесном контакте с посольством КНР в Киеве и указал, что при необходимости китайские власти предоставят своим гражданам всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом рассмотреть возможность уехать с территории Украины обратилось к гражданам Сербии министерство иностранных дел этой страны.