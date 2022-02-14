Гавана, , 10:54 — REGNUM Большинство простых жителей Соединенных Штатов не в состоянии отличить правду от лжи, поэтому ими легко управлять, заявил бывший агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я считаю американцев великим народом, у которого есть «ахиллесова пята» — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, то медийное «шоу», которое устроили власти США, чтобы подтолкнуть Североатлантический альянс к обострению ситуации вокруг Украины, демонстрирует попытки Вашингтона изменить текущую геополитическую обстановку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заяила, что действия властей Соединенных Штатов и Великобритании на фоне ситуации вокруг Украины являются типичной пропагандой войны.

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