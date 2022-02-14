Хабаровск, 14 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжаются единовременные выплаты жителям старше 60 лет, которые впервые прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе регионального правительства.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Выплачивают вакцинированным по 2 тыс. рублей.

Деньги получили уже 4028 человек. Из краевого бюджета выделено 8 млн рублей. Решается вопрос о продлении действия акции в поддержку вакцинации пенсионеров.

Читайте также: На Чукотке неактивно идёт ревакцинация населения от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке уровень коллективного иммунитета за минувшую неделю снизился с 80,2% до 77,8%.