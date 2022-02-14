Москва, 14 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Режим затягивания переговоров по стратегической безопасности с США и ЕС не может отвечать интересам России. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это режим, который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО. Поэтому это не может отвечать нашим интересам», — сказал Песков.

По его словам, такая ситуация представляет угрозу для РФ, и власти государства должны на неё реагировать и принимать такие шаги, «которые будут минимизировать наступающие риски: «У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что должно, в складывающейся ситуации».