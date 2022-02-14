Канберра, , 10:49 — REGNUM 14 февраля в Палате представителей Австралии состоялся парламентский час, в ходе которого лидер оппозиции Энтони Альбаниз направил резкую критику в адрес правительства под руководством Скотта Моррисона, которое, по его словам, не позаботилось о закупке нужного числа экспресс-тестов на антигены к коронавирусу, что привело к их острой нехватке в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Ted86

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Я прошу разрешения внести следующее замечание в Палату представителей, в котором говорится, что, во-первых, премьер-министр был предупрежден многими организациями в прошлом году о необходимости закупки экспресс-тестов на антигенов, включая Австралийскую медицинскую ассоциацию, Союз транспортных рабочих, Австралийскую торговую палату. Сегодня также было сказано, что премьер-министра проинформировали по вопросу экспресс-тестирования на антигены в 2020 и 2021 годах», — заявил лидер Лейбористской партии.

«И, несмотря на многочисленные предупреждения, премьер-министр не закупил достаточно экспресс-тестов на антигены, когда это имело значение, и вместо этого обвинял штаты», — добавил Альбаниз.

Он также отметил, что если бы правительство Австралии спохватилось бы раньше, то для решения ковид-кризиса в стране не надо было бы привлекать военных.

Читайте ранее в этом сюжете: В австралийском Квинсленде ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации