Москва, 14 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Интересам России не может отвечать перевод диалога с Вашингтоном и Брюсселем по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, такой режим будет идти параллельно тому, как НАТО и США будут вооружать Украину и втягивать её в военную инфраструктуру Североатлантического альянса. Это представляет угрозу для России.

«Поэтому это не может отвечать нашим интересам», — сказал Песков РИА Новости.

Он добавил, что Россия обязана реагировать на эту угрозу и предпринимать действия, которые сведут к минимуму наступающие риски. Президент России Владимир Путин, без сомнения, будет делать то, что должно.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также рассказал, российские внешнеполитические документы корректируются в соответствии с текущей повесткой дня.

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