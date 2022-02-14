Сеул, , 10:39 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 331 человек. Об этом 14 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 14 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 731 753 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 536 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 220 327 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,2%.

«Бустерную» дозу получили 8100 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 29 429 772 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 619 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 405 246.

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