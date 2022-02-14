Брисбен, Австралия, , 10:38 — REGNUM За минувший день в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии, коронавирусом заразились еще 7 311 человек, что более чем в два раза превышает предыдущий показатель — 3 660. В то же время в местном министерстве здравоохранения предупреждают, что заболеваемость COVID-19 увеличится в ближайшие недели после начала учебного года. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард заявил, что официальные лица следят за заболеванием COVID-19 среди младшей возрастной группы.

«У нас в среднем с официально подтвержденным COVID-19 числится от 1000 до 1500 детей в день по всему штату. Почти у всех из них заболевание проходит в очень легкой форме», — заявил Джеррард.

Главный санитарный врач штата также отметил, что уровень распространения коронавируса в ближайшие недели возрастет.

«Четкой тенденции среди детей пока не наблюдается, но пока очень рано об этом говорить», — отметил он.

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