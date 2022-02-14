Новосибирск, 14 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирскую область на сегодняшний день поступило 2 млн 99 тыс. 675 комплектов вакцины от коронавируса. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По официальным данным, первым компонентом привиты 1 537 632 новосибирца, закончили курс вакцинации 1 460 652 человека. Среди жителей региона возрастной категории 60+ прививку сделали 518 514 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учреждения здравоохранения Новосибирской области продолжают работать в режиме повышенной готовности.