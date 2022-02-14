Иерусалим, 14 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Только 21 житель Израиля получил первый укол вакцины от COVID-19 за 12 февраля. Об этом сообщает минздрав в вечерней сводке от 13 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что с января 2022 года в стране зафиксированы 1287 смертей, связанных с коронавирусом. В сумме жертвами болезни стали 9544 жителя страны.

Кроме того, с начала 2022 года в Израиле выявлены уже более двух млн заражений, что означает, что за неполные полтора месяца заразился каждый четвертый житель, при том, что в официальную статистику входят только подтвержденные случаи.