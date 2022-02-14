София, , 10:24 — REGNUM Министерство официальных дел Болгарии призвало своих сограждан временно воздержаться от посещения Украины из-за сложной общественно-политической ситуации в украинском государстве. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля подтвердил источник в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

Болгария PavelD

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Гражданам Болгарии, направляющимся в срочные командировки или на постоянную работу на Украину, рекомендовано зарегистрироваться на специальной интернет-странице МИД Болгарии или в случае необходимости обращаться з помощью в болгарское посольство в Киеве или генеральное консульство страны в Одессе.

Других деталей не сообщается.

Напомним, ранее официальная София отказалась от планов эвакуации своих диппредставительств и культурных центров с Украины.