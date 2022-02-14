Париж, 14 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Служба общественного здравоохранения Франции за сутки выявила 86 562 случая заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За неделю показатель заболеваемости снизился на 42,1%.

Лечение проходят 31 621 пациент с COVID-19. В реанимации находятся около 3305 пациентов.

Смертность остается на высоком уровне. За последние сутки в больницах скончались 107 человек.

Согласно последнему отчету главного управления здравоохранения Франции, 37 722 775 человек прошли ревакцинацию. С начала кампании вакцинации во Франции хотя бы одну прививку получил 54 144 161 человек. Полную вакцинацию от коронавируса во Франции прошли 53 045 356 человек.