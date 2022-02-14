Афины , 14 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сдал тест на коронавирус, результат анализа оказался положительным. Об этом он сообщил в соцсети Twitter 13 февраля.

Коронавирус

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Плеврис уточнил, что результат был получен с помощью теста самопроверки, и затем подтвержден экспресс-анализом.

В том же твите министр сообщил, что немедленно начнет соблюдать протокол самоизоляции Национальной организации общественного здравоохранения и будет работать из дома.

Он отметил, что привит и потому защищен от тяжелой формы заболевания.