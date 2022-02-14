Пекин, 14 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) признаёт решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 14 февраля.

Luu Камила Валиева

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В заявлении сказано, что ITA признаёт решение выездной панели CAS о том, что Валиева может продолжить выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что относится с уважением к решению CAS по делу Валиевой.

CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA, которые потребовали временно отстранить фигуристку.