Лондон, 14 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Великобритании и Израиля Лиз Трасс и Яир Лапид обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом Трасс написала в Twitter.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Говорили с Лапидом о серьезной ситуации, касающейся российской агрессии против Украины, а также о переговорах в Вене, которые призваны не допустить появления у Ирана ядерного оружия», — написала Трасс.

Она добавила, что стороны углубляют британско-израильские экономические связи и сотрудничество в сфере безопасности с помощью новой двусторонней дорожной карты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Соединенных Штатов и Великобритании на фоне ситуации вокруг Украины являются типичной пропагандой войны.

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