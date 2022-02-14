Мельбурн, Австралия, 14 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 14 февраля в системе здравоохранения Виктории, втором по численности населения штате Австралии, перестал действовать чрезвычайный режим, что позволило врачам в значительной степени вернуться к оказанию медицинских услуг в обычном порядке. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Возобновление медицинской помощи обусловлено снижением числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в Виктории было зарегистрировано 7104 новых случая заражения коронавирусом и еще два случая смерти от COVID-19 в то время, как сутками ранее их было 7223 и 18 соответственно.

В настоящее время с COVID-19 в больницах Виктории находятся 465 пациентов.

С 14 февраля частным больницам в штате разрешено проводить до 50% всех плановых операций в столичном Мельбурне и до 75% всех плановых операций в регионах. В Виктории также возобновляется обследование маленьких детей и будущих рожениц.