Канберра, 14 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В прошлом году чиновники из федерального правительства Австралии потратили более полумиллиона долларов на аренду жилья через Airbnb, чтобы поместить в карантин государственных служащих, возвращающихся из-за границы на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно 14 февраля, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Объясняться чиновникам пришлось в Сенате, где они оправдывались, что выбор жилья был ограничен, что соответствовало рекомендациям министерства здравоохранения Австралийской столичной территории.

«Мы изучили отели и апартаменты, которые были более дешевле, но они не были одобрены правительством Австралийской столичной территории из-за более высокого риска заболевания COVID-19», — заявила на слушаниях заместитель министра внутренних дел Австралии Джастин Сондерс.

Так, например, в одной из квартир, арендованных через сайт Airbnb, поселился высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел Австралии. Налогоплательщики впоследствии оплатили счет на 16 000 долларов.