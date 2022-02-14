Стамбул, Турция, 14 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Константинопольский Патриарх Варфоломей призвал все вовлеченные стороны «следовать путем диалога, чтобы на Украине воцарились мир, стабильность и справедливость» во время своей проповеди после воскресной службы во Вселенском Патриархате в Стамбуле 13 февраля. Об этом сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Подчеркнув, что оружие не является решением и может привести только к «войне и насилию, скорби и смерти», он призвал всех религиозных лидеров и тех, кто находится у власти, а также всех людей доброй воли стремиться к мирному урегулированию опасно обостряющейся ситуации на Украине и предупредил, что военные действия в Европе могут перерасти в третью мировую войну.

Патриарх выступал на английском языке перед собранием, в состав которого входили многие дипломаты из стран Восточной Европы и Балкан, а также ряд украинцев, проживающих в Стамбуле, призывая их молиться за мир на Украине.