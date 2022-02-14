Пекин, 14 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. К одному году тюремного заключения приговорил китайского гражданина за производство и продажу поддельных сувениров — символов Олимпийских игр в Пекине суд столицы КНР. Об этом 14 февраля сообщил на пресс-конференции представитель отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Тан Чжаочжи.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

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"Подозреваемый по фамилии Жэнь приговорен к одному году тюремного заключения и оштрафован на 40 тыс. юаней ($6,3 тыс. — ред.)», — сказал он.

Также Тан Чжаочжи отметил, что это уголовное дело стало первым делом о нарушении авторских прав на изображения талисманов Олимпиады в Пекине: красного фонарика Сюэ Жунжун и панды Бин Дунь Дунь.

Отметим, в Китае товары с символикой зимней Олимпиады в Пекине пользуются большой популярностью, и люди выстраиваются в длинные очереди для того, чтобы приобрести такой сувенир. В свою очередь, власти Китая строго следят за тем, чтобы на этот вид продукции соблюдались авторские права.