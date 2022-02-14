В ВС Южной Кореи выявили 380 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 14 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 380 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 8945.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 619 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 405 246.
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