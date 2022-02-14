Варшава, 14 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Бывший главный санитарный инспектор Польши Марек Прасабкевич в интервью Polskie Radio заявил о том, что большое количество смертей, которое в последнее время содержится на уровне 300 случаев ежедневно, вызывает в Варшаве большое беспокойство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По словам Прасабкевича, уже почти месяц в Польше каждый день фиксируют около 300 смертей от COVID-19. Это, по его мнению, один из самых сложных периодов по смертности за всю пандемию.

«Система здравоохранения отчасти растеряна — несмотря на постепенное снижение числа новых заражений, число смертей остается очень высоким», — констатировал врач.

«Самый большой риск летального исхода у непривитых. Среди вакцинированных смерти в результате коронавируса случаются крайне редко, и преимущественно у пациентов, страдающиих от других тяжелых и хронических заболеваний — главным образом речь идет о сердечно-сосудистых болезнях», — добавил он.

В настоящее время (по состоянию на 14 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 912 пациентов. На карантине находятся более 360 тысяч человек.