Тирасполь, 14 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В ходе 923 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 229 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 102 255 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 94 077 человек, в том числе за последние сутки — 1956.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2054 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1515 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 554 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 697 человек, а также зафиксировали смерть у троих пациентов с COVID-19.