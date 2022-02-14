Детройт, США, 14 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Ранее заблокированный участниками протестов против связанных с пандемией коронавируса ограничений мост Амбассадор, расположенный на границе Канады и США, разблокирован. Об этом 14 февраля сообщает издание The Detroit News со ссылкой на компанию — владельца моста.

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«Компания Detroit International Bridge рада сообщить, что мост Абмассадор теперь полностью открыт для обеспечения свободного торгового обмена между экономиками США и Канады», — заявила представитель указанной компании Эстер Дженцен.

Также указывается, что протестующие держали мост заблокированным в течение почти недели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, продолжается 15-ый день в Канаде.