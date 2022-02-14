Пекин, 14 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Российскую фигуристку Камилу Валиеву поздно известили о положительной допинг-пробе, в этом нет её вины. Об этом говорится в решении выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которые было опубликовано февраля.

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

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«Несвоевременное извещение спортсменки о результатах допинг-теста нарушило право спортсменки на юридическую поддержку», — говорится в решении CAS.

Отмечается, что несвоевременное извещение Валиевой не является её виной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS принял решение отклонить апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустить Валиеву до участия в личных соревнованиях в Пекине.