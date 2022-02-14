Лондон, 14 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5.

President.gov.ua Вадим Пристайко

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Пристайко заявил, что в Киеве пытаются найти лучший выход из сложившейся ситуации. Власти Украины могут «согласиться не вступать в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией», указано в сообщении радиостанции в Twitter.

«Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции», — говорится в сообщении.

Напомним, западные страны приписывают России намерение напасть на Украину, российские власти это категорически отрицают.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс ранее заявила, что сейчас не время для вступления Украины в НАТО, и Киеву следует откровенно об этом сказать.

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