Варшава, , 09:29 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина во время пресс-конференции призвал российское руководство «не игнорировать интересы и призывы Польши». Об этом 14 февраля сообщает Polskie Radio.

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«Польша может быть проигнорирована Россией как страна, но мы призываем Россию не игнорировать нас как государство-председателя Организации безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил Ясина.

По его словам, сам факт грядущей встречи министра иностранных дел Польши Збигнева Рау с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и возможность беседы с ним — это уже определенный успех. «Это хорошая возможность представить Москве нашу позицию и оказать реальную поддержку Украине», — добавил пресс-секретарь.

Лукаш Ясина добавил, что Рау в Москве в основном будет говорить о ситуации на украинско-российской границе, а встречу с Лавровым не следует воспринимать как прорыв в польско-российских дипломатических отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау отправится в Москву 15 февраля. Он там встретится с главной дипломатического ведомства РФ Сергеем Лавровым.