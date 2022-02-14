Москва, 14 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Российско-американские отношения на текущий момент «фактически лежат на полу», хотя есть определённые каналы для диалога с действующей администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он назвал плюсом, определённым позитивом тот факт, что руководители России и США находятся в диалоге, контакты идут и по другим направлениям. Ещё пару лет назад контактов не было вовсе, диалог находился «на нуле».

«Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков предположил, что переговоры по разоружению будут тянуться годами и проходить тяжело. Эффективность их находится под вопросом.

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