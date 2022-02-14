Москва, , 09:20 — REGNUM В регионах мира, где имеется нулевая толерантность к коронавирусу, может появиться «суперштамм» SARS-CoV-2. Такое мнение 14 февраля высказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям».

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как считает вирусолог, в странах, где большая часть населения перенесла заражение COVID-19 или прошла вакцинацию от нового заболевания, возможность появления новых разновидностей коронавируса является низкой. В то же время, Крючков исключил из числа этих стран Китай и государства Южной Азии.

«В Китае живет полтора миллиарда фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: полтора миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», — сказал он.

При этом ученый отметил, что считает маловероятной возможность появления новой потенциально опасной разновидности коронавируса, способной привести к «грандиозной вспышке» нового заболевания.

«Хотя пока мы видим, что они (регионы с нулевой толерантностью к COVID-19. — ред.) держатся, пока они закрыты», — добавил Волчков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации.