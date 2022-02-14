Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не планирует отправлять делегацию на Украину для демонстрации поддержки Киева. Об этом заявил в ходе брифинга председатель партии Иракли Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

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«Мы наблюдаем за событиями. В зависимости от того, как они будут развиваться, примем конкретное решение. В соответствии с развитием событий мы будем принимать решение о любом шаге, будь то визит или заявление», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что правящая партия уже выразила поддержку Киеву, приняв резолюцию, в которой говорится о необходимости мирного урегулирования ситуации. Лидер «Мечты» также заявил, что при необходимости будут приняты меры, чтобы обеспечить безопасность грузинских граждан, находящихся на Украине.

Стоит отметить, что резолюцию парламента Грузии о поддержке Киева отказались поддержать депутаты от оппозиционных партий. Их не устроило, что в документе Россию не назвали «агрессором».

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